Mega da Virada: dezenas sorteadas são 09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59

Após o adiamento por questões técnicas, a Caixa sorteou na manhã desta quinta-feira, 1º, as seis dezenas na Mega da Virada, com prêmio de R$ 1,09 bilhão. Os números foram: 09 - 13 - 21 - 32 - 33 - 59.

O sorteio deveria ter acontecido na noite de ontem, mas foi adiado para hoje por conta do movimento inédito nos canais de aposta, que chegou a receber 120 mil transações por segundo no canal digital e 4,745 mil nas unidades lotéricas. Desde que o concurso existe, esta é a primeira vez que há um adiamento.