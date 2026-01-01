Itália diz que governo dos EUA reduziu tarifa antidumping para massas do país

O Ministério das Relações Exteriores e Cooperação Internacional da Itália informou que os Estados Unidos reduziram tarifas para massas do país. Segundo o governo italiano, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos divulgou algumas avaliações em relação às tarifas antidumping sobre algumas marcas de massa italianas, antecipando-se à conclusão da investigação esperada para 11 de março.

A análise pós-preliminar redefine para baixo as taxas fixadas provisoriamente em 4 de setembro passado. De 91,74%, as tarifas passam para 2,26% para La Molisana, 13,98% para Garofalo e 9,09% para os outros 11 produtores não amostrados.