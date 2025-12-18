Negócios apoiados pelo programa Shell Iniciativa Jovem geraram R$ 660 milhões

O programa Shell Iniciativa Jovem teve 270 ideias e negócios impulsionados em 2025 nos quatro Estados em que opera - Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais. Ao longo de 25 anos de atuação, as empresas vinculadas à Rede Iniciativa Jovem geraram receita superior a R$ 660 milhões.

A iniciativa desenvolvida em parceria com o Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável (CIEDS) acelerou mais de 3.300 empreendimentos desde 1998. O projeto criado para apoiar empreendedores de 20 a 34 anos é a versão brasileira do Shell LiveWire, programa presente em 15 países.