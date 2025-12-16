Taxas de juros futuras sobem de olho em ata do Copom e cenário eleitoral

Ignorando o alívio vindo de fora com o fechamento dos Treasuries, os juros futuros negociados na B3 tiveram alta firme no pregão desta terça-feira, 16, com ganho de inclinação na curva. Se na parte curta, a falta de sinalização do Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu ligeiramente apostas de cortes da Selic em janeiro, os trechos intermediários e longos subiram de olho em percepção sobre o cenário político que, depois, foi confirmada por publicação de pesquisa eleitoral Genial/Quaest. Com previsão de divulgação na quarta, o levantamento veio a público no início desta tarde e mostrou que o presidente Lula tem vantagem sobre todos os adversários no primeiro turno e ganharia de todos os opositores no segundo turno se as eleições de 2026 fossem hoje.

Na primeira enquete do instituto depois da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), o nome do senador figura como o mais bem posicionado da direita na primeira etapa do pleito, o que dificulta uma unidade da oposição e o protagonismo do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) - que, na visão do mercado, seria o candidato mais competitivo e com maiores chances de implementar um ajuste fiscal. Já do lado dos dados, a ata do Copom não trouxe novidades em relação ao tom conservador do Banco Central, mas a insistência em não dar pistas sobre o início do ciclo de cortes diminuiu ligeiramente as apostas de uma redução da Selic em janeiro. Encerrados os negócios, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subiu de 13,63% no ajuste anterior para 13,725%. O DI para janeiro de 2029 aumentou de 12,982% no ajuste para 13,155%. O DI para janeiro de 2031 marcou 13,435%, vindo de 13,259% no ajuste. Head de política monetária do Santander, Marco Antonio Caruso observa que o Copom reconheceu progresso significativo no processo de desinflação, mas não deu indício algum de que o juro básico será flexibilizado em janeiro, que segue como cenário-base da instituição. "É evidente que o Copom não pretende antecipar seus movimentos futuros", afirma Caruso, que aguarda o Relatório de Política Monetária (RPM), a ser conhecido nesta quinta-feira, para reavaliar as "condições subjacentes". Entre segunda e essa terça, as apostas de manutenção da Selic em janeiro aumentaram ligeiramente, de 47% para 53% considerando o mercado de opções digitais de Copom negociadas na B3, nota André Muller, economista-chefe da AZ Quest Investimentos. Já a Selic terminal para 2026 apontada pela curva futura ficou praticamente estável, ao oscilar de 12,35% para 12,40%. "Nesse horizonte, há influência da percepção sobre a ata, que veio sem sinalização alguma", nota Muller.