Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fechamento do mercado financeiro

Fechamento do mercado financeiro

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: -2,42%

Pontos: 158.557,57

Máxima estável: 162.482 pontos

Mínima de -2,42% : 158.558 pontos

Volume: R$ 31,42 bilhões

Variação em 2025: 31,82%

Variação no mês: -0,32%

Dow Jones: -0,62%

Pontos: 48.114,26

Nasdaq: +0,23%

Pontos: 23.111,46

Ibovespa Futuro: -3,18%

Pontos: 157.455

Máxima (pontos): 162.100

Mínima (pontos): 157.335

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 39,32

Variação: -2,58%

Petrobras PN

Preço: R$ 30,74

Variação: -3,03%

Bradesco PN

Preço: R$ 18,40

Variação: -2,75%

Ambev ON

Preço: R$ 14,16

Variação: -0,84%

Petrobras ON

Preço: R$ 32,31

Variação: -2,74%

Vale PNA

Preço: R$ 69,29

Variação: +0,38%

Vale ON

Preço: R$ 69,29

Variação: +0,38%

Itausa PN

Preço: R$ 11,60

Variação: -3,33%

Global 40

Cotação: 701,515 centavos de dólar

(15/12/2025)

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,4620

Venda: R$ 5,4630

Variação: +0,76%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,59

Venda: R$ 5,69

Variação: +0,98%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,4499

Venda: R$ 5,4505

Variação: +1,07%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,5500

Venda: R$ 5,6520

Variação: +0,98%

- Dólar Futuro (janeiro)

Cotação: R$ 5,5280

Variação: +1,77%

- Euro

Compra: US$ 1,1749 (às 18h34)

Venda: US$ 1,1749 (às 18h34)

Variação: 0%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,4230

Venda: R$ 6,4240

Variação: +0,85%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,5500

Venda: R$ 6,6600

Variação: +1,02%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.332,30 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -0,07%

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar