Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -2,42%
Pontos: 158.557,57
Máxima estável: 162.482 pontos
Mínima de -2,42% : 158.558 pontos
Volume: R$ 31,42 bilhões
Variação em 2025: 31,82%
Variação no mês: -0,32%
Dow Jones: -0,62%
Pontos: 48.114,26
Nasdaq: +0,23%
Pontos: 23.111,46
Ibovespa Futuro: -3,18%
Pontos: 157.455
Máxima (pontos): 162.100
Mínima (pontos): 157.335
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 39,32
Variação: -2,58%
Petrobras PN
Preço: R$ 30,74
Variação: -3,03%
Bradesco PN
Preço: R$ 18,40
Variação: -2,75%
Ambev ON
Preço: R$ 14,16
Variação: -0,84%
Petrobras ON
Preço: R$ 32,31
Variação: -2,74%
Vale PNA
Preço: R$ 69,29
Variação: +0,38%
Vale ON
Preço: R$ 69,29
Variação: +0,38%
Itausa PN
Preço: R$ 11,60
Variação: -3,33%
Global 40
Cotação: 701,515 centavos de dólar
(15/12/2025)
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,4620
Venda: R$ 5,4630
Variação: +0,76%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,59
Venda: R$ 5,69
Variação: +0,98%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,4499
Venda: R$ 5,4505
Variação: +1,07%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,5500
Venda: R$ 5,6520
Variação: +0,98%
- Dólar Futuro (janeiro)
Cotação: R$ 5,5280
Variação: +1,77%
- Euro
Compra: US$ 1,1749 (às 18h34)
Venda: US$ 1,1749 (às 18h34)
Variação: 0%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,4230
Venda: R$ 6,4240
Variação: +0,85%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,5500
Venda: R$ 6,6600
Variação: +1,02%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.332,30 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Cotação: US$ 4.332,30 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -0,07%