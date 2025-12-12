Varejo deve crescer 1,81% em 2025 e 3,66% em 2026, aponta projeção da CNC

Setor automotivo avançou 3% em outubro, estimulando o varejo ampliado / Crédito: Divulgação

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) anunciou projeção de crescimento do chamado varejo restrito de 1,81% em 2025 e de 3,66% em 2026, com base nos dados da Pesquisa Mensal de Comércio de outubro.

Segundo análise da CNC, “o fim do tarifaço imposto pelos Estados Unidos sobre parte das exportações brasileiras reduz potenciais efeitos adversos na atividade doméstica, uma vez que as tarifas atingiam bens industriais com baixa transmissão ao varejo interno”. Já o economista da CNC João Marcelo Costa, avalia que “a demanda por bens duráveis segue limitada pelo encarecimento do crédito, mas os segmentos menos dependentes de financiamento continuam sustentando o ritmo do varejo. A projeção para 2025 reflete essa dinâmica, enquanto 2026 deve registrar aceleração com a normalização progressiva das condições monetárias”. Por sua vez, o varejo ampliado registrou alta de 1,1% em outubro, mas ficou estagnado no acumulado dos últimos 12 meses. Na avaliação da CNC, isso “reflete o impacto da taxa de juros de 15% ao ano, vigente desde o início do ciclo de aperto monetário em setembro de 2024. Setores sensíveis a financiamento, como veículos e materiais de construção, permanecem limitados pelo custo elevado do crédito ao consumidor”.