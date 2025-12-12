Varejo deve crescer 1,81% em 2025 e 3,66% em 2026, aponta projeção da CNC

Varejo deve crescer 1,81% em 2025 e 3,66% em 2026, aponta projeção da CNCEstimativas refletem um ambiente de consumo ainda moderado, mas com sinais claros de fortalecimento, segundo a entidade
A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) anunciou projeção de crescimento do chamado varejo restrito de 1,81% em 2025 e de 3,66% em 2026, com base nos dados da Pesquisa Mensal de Comércio de outubro.
Conforme análise da entidade, os números indicam “uma trajetória de expansão mais consistente para o setor. As estimativas refletem um ambiente de consumo ainda moderado, mas com sinais claros de fortalecimento, à medida que a inflação segue controlada e a atividade econômica avança de forma gradual”.
De acordo com o presidente da CNC, José Roberto Tadros, “os resultados reforçam a capacidade de resiliência do comércio. A recuperação tende a ganhar tração em 2025 e 2026, à medida que se dissipam os efeitos de choques recentes e o ambiente de consumo se torna mais previsível”.
Em outubro, o varejo restrito cresceu 0,5% frente ao mês anterior, acima da expectativa do mercado, que era de queda de 0,1%. Já o acumulado em 12 meses, passou de 2,1% em setembro para 1,7% em outubro, mostrando uma desaceleração.
Segundo análise da CNC, “o fim do tarifaço imposto pelos Estados Unidos sobre parte das exportações brasileiras reduz potenciais efeitos adversos na atividade doméstica, uma vez que as tarifas atingiam bens industriais com baixa transmissão ao varejo interno”.
Já o economista da CNC João Marcelo Costa, avalia que “a demanda por bens duráveis segue limitada pelo encarecimento do crédito, mas os segmentos menos dependentes de financiamento continuam sustentando o ritmo do varejo. A projeção para 2025 reflete essa dinâmica, enquanto 2026 deve registrar aceleração com a normalização progressiva das condições monetárias”.
Por sua vez, o varejo ampliado registrou alta de 1,1% em outubro, mas ficou estagnado no acumulado dos últimos 12 meses. Na avaliação da CNC, isso “reflete o impacto da taxa de juros de 15% ao ano, vigente desde o início do ciclo de aperto monetário em setembro de 2024. Setores sensíveis a financiamento, como veículos e materiais de construção, permanecem limitados pelo custo elevado do crédito ao consumidor”.
Mesmo diante desse cenário, o setor automotivo avançou 3% em outubro, estimulando o varejo ampliado. “A recomposição da demanda, somada à proximidade do período de fim de ano e às estratégias mais agressivas de concessionárias, contribuiu para o desempenho positivo”, aponta a CNC, em sua análise.
Já o principal grupo do varejo restrito, formado por hiper e supermercados, ficou estável em outubro, refletindo a desaceleração da inflação de alimentos e bebidas, que registrou variação de apenas 0,01%.
Por sua vez, o volume de combustíveis e lubrificantes cresceu 1,4%, revertendo dois meses de queda. O único recuo do varejo restrito foi observado no setor de tecidos, vestuário e calçados, que teve queda de 1,2%.