Trump: Eu deveria ter um papel nas conversas com quem quer que seja o presidente do Fed

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse nesta sexta-feira, 12, que acredita que ele deveria ter um papel nas conversas com quem quer que seja o novo presidente do Federal Reserve (Fed).

"Acho que minha voz deve ser ouvida", afirmou Trump em coletiva de imprensa no Salão Oval, reacendendo preocupações do mercado para a independência do BC americano.