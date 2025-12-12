Todas a cinco atividades de serviços registraram alta em outubro ante setembro, mostra IBGE
Todas as cinco atividades de serviços registraram ganhos na passagem de setembro para outubro, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada nesta sexta-feira, 12.
Os serviços prestados às famílias avançaram 0,1%, enquanto os serviços de informação e comunicação subiram 0,3%.
Houve avanço de 0,1% em serviços profissionais, administrativos e complementares e alta de 1,0% em transportes.
Outros serviços, por sua vez, registraram avanço de 0,5% em outubro.
Comparação com outubro de 2024
A mesma pesquisa do IBGE mostrou que quatro das cinco atividades de serviços registraram avanço em outubro ante outubro de 2024.
Os serviços prestados às famílias avançaram 0,3%, enquanto os serviços de informação e comunicação subiram 5,7%.
Houve recuo de 0,2% em serviços profissionais, administrativos e complementares e alta de 1,3% em transportes.
Outros serviços, por sua vez, registraram avanço de 4,0% em outubro, na comparação com outubro de 2024.