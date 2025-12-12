Taxas de juros recuam, ecoando otimismo de Bruno Serra na véspera

Os juros futuros recuam na manhã desta sexta-feira, 12, na contramão dos juros dos Treasuries e do dólar, e após o dado de serviços vir em linha com o esperado, com alta de 0,3% em outubro ante setembro. Segundo um trader, o mercado financeiro ainda repercute declarações otimistas de ontem do gestor do fundo Itaú Janeiro e ex-diretor de política monetária do Banco Central, Bruno Serra, que disse ser "tudo bem" cortar juro em janeiro ou março. "Importante é que cortará bastante."

Ele também afirmou que o primeiro semestre de 2026 será bom para "tomar risco, comprar bolsa em países emergentes e fazer carrego de moedas emergentes".