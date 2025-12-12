Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Taxas de juros recuam, ecoando otimismo de Bruno Serra na véspera

Taxas de juros recuam, ecoando otimismo de Bruno Serra na véspera

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os juros futuros recuam na manhã desta sexta-feira, 12, na contramão dos juros dos Treasuries e do dólar, e após o dado de serviços vir em linha com o esperado, com alta de 0,3% em outubro ante setembro. Segundo um trader, o mercado financeiro ainda repercute declarações otimistas de ontem do gestor do fundo Itaú Janeiro e ex-diretor de política monetária do Banco Central, Bruno Serra, que disse ser "tudo bem" cortar juro em janeiro ou março. "Importante é que cortará bastante."

Ele também afirmou que o primeiro semestre de 2026 será bom para "tomar risco, comprar bolsa em países emergentes e fazer carrego de moedas emergentes".

Às 9h24, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 recuava para 13,665%, de 13,747% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2029 cedia para 13,050%, de 13,163%, e o para janeiro de 2031 caía para 13,345%, de 13,440% ontem no ajuste.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar