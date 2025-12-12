Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Setor de serviços tem 9º resultado positivo consecutivo em rara sequência, aponta IBGE

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O volume de serviços prestados no País cresceu em outubro pelo nono mês consecutivo, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O setor de serviços acumulou um ganho de 3,7% em nove meses seguidos de altas: fevereiro (0,8%), março (0,4%), abril (0,3%), maio (0,2%), junho (0,4%), julho (0,3%), agosto (0,2%), setembro (0,7%) e outubro (0,3%).

"Nunca houve uma sequência tão longa de taxas positivas. A sequência anterior mais longa foi de fevereiro de 2022 a setembro de 2022", frisou Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa do IBGE.

Na comparação com outubro de 2024, o volume de serviços avançou 2,2% em outubro de 2025, a 19ª taxa positiva seguida.

Índice de difusão

O índice de difusão - que mostra o porcentual de serviços com crescimento ante o mesmo mês do ano anterior - passou de 56% em setembro para 50% em outubro.

Novo patamar recorde

O setor de serviços alcançou em outubro novo patamar recorde da série histórica da Pesquisa Mensal de Serviços, iniciada em 2011 pelo IBGE.

Os Serviços prestados às famílias estavam 7,5% abaixo do pico de outubro de 2013, enquanto os Serviços de informação e comunicação operavam em nível recorde em outubro de 2025.

Os Serviços profissionais, administrativos e complementares estavam 2,9% abaixo do ápice de dezembro de 2014, e os Transportes funcionavam em patamar recorde em outubro de 2025. O segmento de Outros serviços estava 11,8% aquém do auge de janeiro de 2012.

Comparação com o período pré-pandemia

Com a alta de 0,3% no volume de serviços prestados no País em outubro ante setembro, o setor funcionava, conforme o IBGE, em patamar 20,1% superior ao de fevereiro de 2020, antes do agravamento da crise sanitária no País.

Em outubro, os transportes operavam 25,1% acima do nível pré-pandemia de Covid-19, enquanto os serviços prestados às famílias estavam 3,8% acima do patamar de fevereiro de 2020.

Os serviços de informação e comunicação estão 33,5% acima do pré-pandemia, e o segmento de outros serviços está 2,2% acima. Os serviços profissionais e administrativos estão 22,0% acima do patamar de fevereiro de 2020.

