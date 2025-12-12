Rússia: PIB (final) avança 0,6% no 3º trimestre ante mesmo período de 2024

O Rosstat, órgão oficial de estatísticas da Rússia, divulgou nesta sexta-feira, 12, a leitura final indicando que o Produto Interno Bruto (PIB) do país cresceu 0,6% no terceiro trimestre de 2025, na comparação anual, confirmando a estimativa preliminar.

Entre os setores que mais impulsionaram a atividade, destacam-se o serviço de hotéis e restaurantes, cujo faturamento subiu 8,6%, e a manufatura, com alta de 1,4%. O setor de informação e comunicação avançou 3,7%, o de finanças e seguros cresceu 4,5% e a agricultura subiu 3%.