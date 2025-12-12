Petrobras inicia leilão para descomissionamento de P-19 e P-26

Atualmente, a P-26 está acostada no Porto do Açu, no norte do estado do Rio de Janeiro, enquanto a P-19 permanece ancorada no Campo de Marlim, na Bacia de Campos.

A Petrobras informou no período da tarde desta sexta-feira, 12, que iniciou leilão das plataformas P-19 e P-26 para descomissionamento, totalizando 40 mil toneladas de aço. A estatal prevê a etapa de oferta de lances para fevereiro de 2026.

Para esse certame, a estatal permitirá que a reciclagem das estruturas seja feita em solo impermeável - e não apenas em dique seco, como ocorreu com as plataformas P-32 e P-33.

O edital também contempla a possibilidade de acostamento da unidade pelo comprador e a realização de pré-desmantelamento. "Os novos requisitos aprimoram o processo de venda, sem abrir mão dos aspectos de segurança, meio ambiente e saúde, garantindo a destinação sustentável alinhada às melhores práticas da indústria mundial", diz a companhia por meio de nota.

O edital, disponível no site da Petrobras, permite a participação individual ou em consórcio de empresas, desde que operem em território nacional.