Nada impede que inflação nos EUA caia em 2026, mas Fed precisa ter certeza disso, diz dirigente

Goolsbee reforçou, em entrevista à CNBC, que "não assumimos muito risco ao esperar até o 1º trimestre" para iniciar reduções de juros, o que permitiria ao banco central se assegurar de que os preços estão efetivamente cedendo.

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou que ainda é cedo para assumir que a inflação atual será "transitória" e que o Fed precisa de mais certeza antes de cortar juros. Segundo ele, "não há nada de errado com o argumento de que a inflação vai cair no próximo ano", mas é necessário comprovar essa trajetória, especialmente após "leituras preocupantes" da inflação de serviços antes do shutdown.

Ele disse contar com "algum conforto nas medidas de mercado de inflação", que oferecem otimismo sobre o caminho dos preços, e acrescentou que uma queda inflacionária "deve ser detectável no 1º trimestre". Seu receio, reiterou, é a persistência da inflação.

Apesar da cautela, Goolsbee destacou ser "um dos mais otimistas do gráfico de pontos", afirmando que não está "hawkish" para 2026 e que projeta mais cortes do que a mediana para o fim daquele ano. Ele espera ainda que a taxa de desemprego permaneça "bastante estável", lembrando que a maioria das medidas do mercado de trabalho tem sido estável, apesar de a dinâmica de baixa contratação e baixa demissão indicar incerteza maior do que um simples esfriamento econômico.

Goolsbee comentou também que preços continuam sendo uma das principais preocupações de empresas e consumidores. Sobre pressões políticas, afirmou: "não acho que o Fed esteja se preparando para um ataque de Donald Trump", reforçando que as pessoas "levam o trabalho no Fed a sério", algo fundamental para a independência da instituição.

O dirigente ainda explicou que a retomada das compras de títulos tem caráter técnico "para assegurar controle de juros", não sendo política monetária, e que, sob o regime de reservas amplas, o balanço precisa crescer à medida que a economia cresce, já que, sem reservas suficientes, "não conseguimos definir juros onde queremos".