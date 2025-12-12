IPVA: alíquota mantida e sem isenções novas para motoristas de app em 2026

Tabela Fipe será divulgada na terça-feira, dia 16 / Crédito: ALEX GOMES/ESPECIAL PARA O POVO

O secretário da Fazenda do Ceará (Sefaz), Fabrízio Gomes, confirmou nesta sexta-feira, dia 12, que não haverá alteração na alíquota do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em 2026, nem mesmo para entregadores de aplicativos. A divulgação dos valores a serem pagos pelos contribuintes, calculados com base na Tabela Fipe, está prevista para ocorrer até a próxima terça-feira, 16.

Ele reforça que também não devem ocorrer mudanças nos impostos para veículos eletrificados.

Endividamento é o menor em 11 anos Apesar da estabilidade na tributação de veículos, Fabrízio destaca a sólida situação fiscal o Ceará, com a obtenção neste ano da nota Capag A+, uma classificação alcançada por apenas sete estados. “O endividamento atual do estado é de 26% da Receita Corrente Líquida (RCL), o menor dos últimos 11 anos. Isso mostra equilíbrio, responsabilidade fiscal do Estado, isso permite estar pagando em dia, 13º salário também e um nível de investimento público bem pujante que o governador vai anunciar hoje”, destacou o secretário.



