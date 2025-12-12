Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Governo Lula diz que 'acompanha com atenção' aumento de tarifas do México

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) informou que o governo brasileiro acompanha com atenção a reforma tarifária aprovada pelo Congresso mexicano, que incidirá sobre importações provenientes de todos os países que não possuam acordos de livre comércio com o México.

Em nota divulgada na noite desta sexta-feira, 12, a pasta chefiada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin disse aguardar a publicação do texto final da lei para avaliar seus impactos sobre as exportações brasileiras.

Esta é a primeira manifestação oficial do governo brasileiro desde que o Congresso mexicano aprovou, na quarta-feira, 10, um aumento de pelo menos 35% nas tarifas de importação de 1,4 mil produtos de 12 países com os quais não possui acordos comerciais, entre eles o Brasil e a China - este último o principal país afetado. A expectativa é de que as novas tarifas entrem em vigor a partir de 1º de janeiro de 2026.

Segundo o Mdic, a elevação tarifária não deverá afetar a maior parte do comércio bilateral no setor automotivo, que já conta com acordo setorial de livre comércio (Acordo de Complementação Econômica nº 55 - ACE-55).

Mas sustentou que as possíveis medidas do governo mexicano causam preocupação de que o aumento tarifário possa erodir as preferências bilaterais existentes para outros setores e impactar negativamente o comércio e investimentos entre os dois países, a depender das listas finais publicadas.

"Brasil e México mantêm relação econômica e política marcada por diálogo franco e visão estratégica compartilhada", prossegue o texto. Foi informado ainda que o governo tem mantido contato com autoridades mexicanas para tratar dos possíveis efeitos das mudanças tarifárias.

Por fim, a nota colocou que o governo brasileiro reforçou a defesa de decisões unilaterais que possam afetar o comércio bilateral sejam examinadas "à luz do compromisso mútuo com a previsibilidade, a segurança jurídica e o aprofundamento da integração produtiva".

E disse que o Brasil "seguirá engajado em diálogo construtivo com o México", com o objetivo de preservar o ambiente positivo de cooperação e assegurar condições favoráveis ao comércio e aos investimentos entre os dois países.

