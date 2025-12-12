Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza tem mais de 20 voos cancelados por ventos fortes no Sul

Fortaleza registra mais de 20 voos cancelados em meio a ventos fortes no Sul do País

As intensas mudanças climáticas que afetam a Região Sul do País causou 23 cancelamentos de voos no Aeroporto Internacional de Fortaleza
Autor Isabella Pascoal
Autor
Isabella Pascoal Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Aeroporto Internacional de Fortaleza acumula, desde o início da semana, mais de 20 voos cancelados e mais de 160 atrasos, reflexo das fortes rajadas de vento e da instabilidade climática que atingem a Região Sul do Brasil.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), desde a quarta-feira, 12, o Sul enfrenta ventos intensos, chuva volumosa e possibilidade de queda de granizo.

Um alerta vermelho foi emitido na manhã desta sexta-feira, 12, para parte da região.

Situação em Fortaleza

A Fraport Brasil, administradora do Aeroporto Internacional de Fortaleza - Pinto Martins (FOR), informou que apenas entre os dias 9 e 12 de dezembro, foram contabilizados:

9 de dezembro

  • Atrasos: 40 (23 chegadas + 17 partidas)
  • Cancelamentos: 4 (2 chegadas + 2 partidas)

10 de dezembro

  • Atrasos: 51 (25 chegadas + 26 partidas)
  • Cancelamentos: 4 (3 chegadas + 1 partida)

11 de dezembro

  • Atrasos: 60 (32 chegadas + 28 partidas)
  • Cancelamentos: 13 (7 chegadas + 6 partidas)

12 de dezembro (até o momento)

  • Atrasos: 15 (10 chegadas + 5 partidas)
  • Cancelamentos: 2 (1 chegada + 1 partida)

Juazeiro do Norte sem impactos

No Aeroporto de Juazeiro do Norte (JDO), administrado pela Aena, não houve registro de voos cancelados. O número de atrasos, porém, não foi informado pela a empresa até o momento.

Chuvas e ventos colocam Sul do Brasil em alerta vermelho, diz INMET

 

Mais notícias de Economia

  • Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor

    • Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

    Tags

    empresas

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

    Aceitar