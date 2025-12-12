Fortaleza tem mais de 20 voos cancelados por ventos fortes no Sul

Fortaleza registra mais de 20 voos cancelados em meio a ventos fortes no Sul do PaísAs intensas mudanças climáticas que afetam a Região Sul do País causou 23 cancelamentos de voos no Aeroporto Internacional de Fortaleza
O Aeroporto Internacional de Fortaleza acumula, desde o início da semana, mais de 20 voos cancelados e mais de 160 atrasos, reflexo das fortes rajadas de vento e da instabilidade climática que atingem a Região Sul do Brasil.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), desde a quarta-feira, 12, o Sul enfrenta ventos intensos, chuva volumosa e possibilidade de queda de granizo.
Um alerta vermelho foi emitido na manhã desta sexta-feira, 12, para parte da região.
Situação em Fortaleza
A Fraport Brasil, administradora do Aeroporto Internacional de Fortaleza - Pinto Martins (FOR), informou que apenas entre os dias 9 e 12 de dezembro, foram contabilizados:
9 de dezembro
- Atrasos: 40 (23 chegadas + 17 partidas)
- Cancelamentos: 4 (2 chegadas + 2 partidas)
10 de dezembro
- Atrasos: 51 (25 chegadas + 26 partidas)
- Cancelamentos: 4 (3 chegadas + 1 partida)
11 de dezembro
- Atrasos: 60 (32 chegadas + 28 partidas)
- Cancelamentos: 13 (7 chegadas + 6 partidas)
12 de dezembro (até o momento)
- Atrasos: 15 (10 chegadas + 5 partidas)
- Cancelamentos: 2 (1 chegada + 1 partida)
Juazeiro do Norte sem impactos
No Aeroporto de Juazeiro do Norte (JDO), administrado pela Aena, não houve registro de voos cancelados. O número de atrasos, porém, não foi informado pela a empresa até o momento.