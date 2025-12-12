Fortaleza tem mais de 20 voos cancelados por ventos fortes no Sul

As intensas mudanças climáticas que afetam a Região Sul do País causou 23 cancelamentos de voos no Aeroporto Internacional de Fortaleza

O Aeroporto Internacional de Fortaleza acumula, desde o início da semana, mais de 20 voos cancelados e mais de 160 atrasos, reflexo das fortes rajadas de vento e da instabilidade climática que atingem a Região Sul do Brasil.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), desde a quarta-feira, 12, o Sul enfrenta ventos intensos, chuva volumosa e possibilidade de queda de granizo.