Fitch revisa de negativa para estável perspectiva de rating BB+ de Bradesco

A agência também reafirmou a classificação de viabilidade (VR) do Bradesco em bb+, o rating de suporte governamental (GSR) em bb- e o rating nacional de longo prazo em AAA(bra) com perspectiva estável e o rating nacional de curto prazo em F1+(bra).

A Fitch Ratings reafirmou os ratings de inadimplência do emissor (IDRs) de longo e curto prazo em moeda local e estrangeira do Bradesco em BB+ e B, respectivamente. A perspectiva dos IDRs, porém, foi revisada de negativa para estável.

Segundo a Fitch, a revisão da perspectiva dos IDRs para estável reflete uma melhora sustentada no perfil financeiro do Bradesco, especialmente em seus índices de rentabilidade e qualidade de ativos, enquanto os indicadores de capitalização, liquidez e financiamento permanecem sólidos.

"Isso é evidenciado pela redução dos empréstimos inadimplentes com mais de 90 dias de atraso, por um perfil de garantias mais robusto em toda a carteira de crédito, por uma queda significativa nos empréstimos reestruturados", afirma a agência em release divulgado à imprensa. Somam-se também os "sólidos índices de cobertura do banco para empréstimos problemáticos".

A Fitch destaca ainda a estratégia "bem-sucedida" do banco para aprimorar seu mix de produtos, a moderação das despesas com provisionamento até 2025 e a melhoria das margens.

*Conteúdo traduzido com auxílio de inteligência artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast