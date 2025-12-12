Fed está sem cumprir meta de inflação dos EUA há cinco anos, afirma dirigente

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Cleveland, Beth Hammack, afirmou nesta sexta-feira, 12, que a instituição está sem conseguir alcançar a meta de inflação há cinco anos. Do lado do mercado de trabalho, a dirigente disse que há um esfriamento gradual, citando dados alternativos disponíveis mesmo com o represamento de indicadores oficiais diante do efeito da paralisação das atividades do governo dos EUA. "Estou muito agradecida que os dados do governo estão retornando", disse Hammack em evento da Universidade de Cincinnati. "Equilibrar os dois mandados do Fed é desafiador", afirmou a dirigente.

Hammack afirmou que tem confiança de que o sistema bancário está forte e estável agora. "Ter sistema bancário saudável permite que fluxo de recursos chegue às famílias e às empresas". Ela é uma dos três integrantes do BC norte-americano que estão falando em público nesta sexta-feira, após o Fed cortar a taxa de juros na quarta-feira. Desvalorização do dólar A presidente do Federal Reserve de Cleveland afirmou ainda que a desvalorização do dólar reflete mudança em linha com expectativas dos investidores e não um movimento de abandono da moeda norte-americana.

A dirigente abordou ainda a questão da troca da liderança do Banco Central norte-americano, manifestando confiança de que o futuro presidente do Fed manterá o foco na busca da meta de inflação de 2% e seguirá comprometido com a defesa do mandado duplo. Política do Fed Hammack afirmou ainda que a inflação está alta, estancada mais perto de 3% do que 2% e que diante desse quadro, preferiria que a política do Fed fosse um pouco mais restritiva do que o nível atual.