Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +0,99%
Pontos: 160.766,37
Máxima de +1,3% : 161.263 pontos
Mínima estável: 159.189 pontos
Volume: R$ 22,92 bilhões
Variação em 2025: 33,66%
Variação no mês: 1,07%
Dow Jones: -0,51%
Pontos: 48.458,05
Nasdaq: -1,69%
Pontos: 23.195,17
Ibovespa Futuro: +0,98%
Pontos: 161.025
Máxima (pontos): 161.590
Mínima (pontos): 159.555
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 39,76
Variação: +0,89%
Petrobras PN
Preço: R$ 31,59
Variação: +1,06%
Bradesco PN
Preço: R$ 18,66
Variação: +0,65%
Ambev ON
Preço: R$ 14,04
Variação: +1,89%
Petrobras ON
Preço: R$ 33,28
Variação: +1,22%
Vale PNA
Preço: R$ 68,61
Variação: -0,06%
Vale ON
Preço: R$ 68,61
Variação: -0,06%
Itausa PN
Preço: R$ 11,79
Variação: +0,77%
Global 40
Cotação: 717,246 centavos de dólar
(9/12/2025)
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,4103
Venda: R$ 5,4108
Variação: +0,12%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,52
Venda: R$ 5,62
Variação: -1,14%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,4005
Venda: R$ 5,4011
Variação: -0,42%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,5100
Venda: R$ 5,5900
Variação: -1,29%
- Dólar Futuro (janeiro)
Cotação: R$ 5,4295
Variação: -0,05%
- Euro
Compra: US$ 1,1739 (às 18h32)
Venda: US$ 1,174 (às 18h32)
Variação: estável
- Euro comercial
Compra: R$ 6,3530
Venda: R$ 6,3540
Variação: +0,14%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,5400
Venda: R$ 6,6260
Variação: -0,64%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.328,30 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +0,35%Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente