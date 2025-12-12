EssilorLuxottica anuncia a compra da plataforma belga Signifeye

A franco-italiana EssilorLuxottica anunciou que adquiriu a plataforma oftalmológica belga Signifeye, que é líder em oferecer atendimento em centros e clínicas, reforçando a busca da gigante multinacional para se expandir ainda mais no segmento de saúde ocular, segundo comunicado divulgado nesta sexta-feira, 12. A transação deverá ser concluída até o primeiro trimestre de 2026. Os valores financeiros não foram revelados.

Para o CEO da EssilorLuxottica, Francesco Milleri, com a integração da Signifeye ao ecossistema da empresa, a capacidade de oferecer cuidados oftalmológicos "verdadeiramente completos" será possível. "Ao combinar nossas capacidades de inovação médica e científica com a comprovada excelência clínica da Signifeye, podemos aprimorar significativamente a experiência do paciente e capacitá-lo a viver da melhor forma possível", acrescentou.