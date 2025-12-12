Elmano prorroga auxílio do tarifaço, Refis e benefícios para setores

Elmano prorroga auxílio do tarifaço, Refis e benefícios para setoresConfira mais detalhes das medidas anunciadas pelo governador cearense em almoço promovido pela Federação das Indústrias do Ceará
O governador Elmano de Freitas anunciou nesta sexta-feira, dia 12, a prorrogação por mais 60 dias do programa de socorro às empresas que seguem impactadas pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos.
Também prorrogou até o dia 29 deste mês o Programa de Recuperação Fiscal do Governo do Estado do Ceará (Refis) e renovou benefícios fiscais para cadeia do leite e proteção ao setor da castanha.
As informações foram dadas durante o almoço promovido pela Federação das Indústrias do Ceará (Fiec).
Confira as medidas anunciadas pelo governador Elmano de Freitas:
Prorrogação do auxílio ao Tarifaço
No caso do plano de socorro ao tarifaço, um projeto de lei será encaminhado para Assembleia Legislativa do Ceará estendendo a validade das medidas por mais 60 dias.
"A providência se mostra necessária no momento diante da importância de manter o apoio ao setor econômico e à cadeia produtiva do Ceará, notadamente para aqueles que ainda estão sujeitos às consequências e adversidades decorrentes do referido cenário internacional, preservando o emprego e a renda da população cearense", justifica o governador no decreto.
O POVO adiantou a renovação, no dia 10 de dezembro, quando o governador destacou que estava empenhado em estender o suporte ao setor industrial afetado pelo aumento de tarifas impostas pelos Estados Unidos, conhecido como "tarifaço".
No almoço da Fiec, o governador reforçou que o objetivo é garantir que o Estado possa continuar colaborando com as empresas cearenses. Segundo o Governo, mais de R$ 6 milhões já foram direcionados para que as empresas pudessem atravessar as dificuldades iniciais do tarifaço.
Embora a maioria dos problemas tenha sido resolvida para produtos como água de coco e castanha, Elmano explica que a dificuldade ainda não foi superada em sua totalidade para setores cruciais. A persistência da crise é sentida, especificamente, nas áreas de siderurgia e pescado.
A continuidade da colaboração é vista como essencial para que as empresas cearenses mantenham seus negócios e preservem o acesso a mercados de boa qualidade, como o mercado de consumo de pescado, que se destaca por oferecer o melhor preço.
Dentre as medidas previstas no plano estadual, está a concessão de subvenção econômica a empresas exportadoras sediadas no Ceará, cujos produtos são afetados pelo aumento tarifário dos Estados Unidos.
Além disso, o governo estadual poderá adquirir produtos alimentícios impactados pelas medidas tarifárias para atender às demandas institucionais e sociais. Outro ponto é a aquisição de saldos credores acumulados por empresas exportadoras que realizem operações para os Estados Unidos.
Proteção ao setor de castanhas
Especificamente para o setor de castanhas, haverá medidas de proteção ao setor, alterando o decreto N.º 33.327/ 2019, que consolida e regulamenta a legislação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
O objetivo é incentivar a industrialização da castanha-decaju, pedúnculo, e seus derivados dentro do Estado do Ceará, como forma de gerar emprego, renda e valor agregado à produção local.
Na prática, o decreto encerra o diferimento fiscal das empresas, quando a remessa de castanha-de-caju in natura, amêndoas de castanha-de-caju, pedúnculo, líquido de castanha-de-caju (LCC) e óleo de castanha-de-caju estiver destinada a estabelecimento industrial que não esteja domiciliado no Ceará.
Segundo o secretário da Fazenda do Ceará, Fabrízio Gomes, "o (decreto) da castanha é uma demanda do setor porque tinha gente vindo de fora, de outros estados, comprando a castanha daqueles produtores levando pro outro estado e exportando. Então, estava faltando um insumo para eles".
"E porque que eles faziam isso? Porque tinha uma regra que era um diferimento do pagamento. Então, reduzia o custo para outro estado e eles não tinham competitividade. Então, a gente fechou essa regra e aí eles vão ter mais competitividade pra comprar aqui do produtor do Ceará e beneficiar no Ceará para exportar. É o que gera emprego", defendeu.
Prazo de adesão ao Refis será prorrogado até 29 de dezembro
O governador também assinou mensagem enviada à Alece que prorrogando o prazo de adesão ao Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais (Refis) 2025 até o dia 29 de dezembro. Inicialmente, iria até o próximo dia 15.
A medida prevê descontos que podem chegar a 100% em juros e multas sobre dívidas com a Secretaria da Fazenda (Sefaz) e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-CE), além de condições especiais para débitos originados de operações de crédito realizadas pelo extinto Banco do Estado do Ceará (BEC).
Segundo o governador, o objetivo é estimular a economia e permitir que cidadãos e empresas regularizem pendências fiscais.
Prorrogado benefício fiscal para cadeia produtiva do leite
Também foi prorrogado até 31de dezembro de 2026 o decreto que concede isenção do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para a cadeia produtiva do leite.
A medida vem sendo renovada de forma sucessiva desde 2019 para os seguintes produtos:
- Leite tipo “longa vida” (UHT)
- Leite em pó
- Creme de leite
- Leite condensado
- Leitelho
- Leite e creme de leite coalhados
- Outros leites e cremes de leite fermentados ou acidificados, mesmo concentrados ou adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes, ou aromatizados ou adicionados de frutas ou de cacau
- Soro de leite, mesmo concentrado ou adicionado de açúcar ou de outros edulcorantes
- Soro em pó
- Queijos
- Requeijão à base de leite
- Manteiga
- Quefir
- Iogurte
- Bebida láctea com sabor
- Composto lácteo condensado
- Composto lácteo em pó
- Doce de leite
- Produtos constituídos por componentes naturais do leite, mesmo adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes
Pela lei, o aproveitamento de quaisquer outros créditos de ICMS vinculados a essas operações é vedado. Para a fruição do benefício, o estabelecimento industrializador deve cumprir cumulativamente os seguintes requisitos: aquisição de leite in natura de produtor estabelecido no Estado do Ceará e enquadramento na CNAE-Fiscal principal sob os números 1051-1/00 (Preparação do leite) ou 1052-0/00 (Fabricação de laticínios).
Balanço 2026
Para Elmano, o diálogo contínuo com o setor industrial, representado pela Fiec também é essencial para manter o padrão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) Ceará, que tem sido praticamente o dobro da média nacional.
Ele reforçou atualmente tem mais gente trabalhando de carteira assinada do que assistidos pelo Bolsa Família e que a expectativa é de que, em 2026, com a isenção do Imposto de Renda, o consumo no mercado interno aqueça ainda mais.
O presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante, destacou que o Ceará tem uma indústria muito diversificada e que, apesar do tarifaço, 2025 segue sendo considerado um ano bom. Para ele, 2026 será uma ano diferente por conta dos investimentos que estão sendo feitos.
com informações de Carmen Pompeu
