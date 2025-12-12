Elmano prorroga auxílio do tarifaço, Refis e benefícios para setores

Elmano de Freitas estende auxílio a empresas do Ceará contra o tarifaço / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O governador Elmano de Freitas anunciou nesta sexta-feira, dia 12, a prorrogação por mais 60 dias do programa de socorro às empresas que seguem impactadas pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos. Também prorrogou até o dia 29 deste mês o Programa de Recuperação Fiscal do Governo do Estado do Ceará (Refis) e renovou benefícios fiscais para cadeia do leite e proteção ao setor da castanha.

As informações foram dadas durante o almoço promovido pela Federação das Indústrias do Ceará (Fiec). Confira as medidas anunciadas pelo governador Elmano de Freitas: Prorrogação do auxílio ao Tarifaço No caso do plano de socorro ao tarifaço, um projeto de lei será encaminhado para Assembleia Legislativa do Ceará estendendo a validade das medidas por mais 60 dias. "A providência se mostra necessária no momento diante da importância de manter o apoio ao setor econômico e à cadeia produtiva do Ceará, notadamente para aqueles que ainda estão sujeitos às consequências e adversidades decorrentes do referido cenário internacional, preservando o emprego e a renda da população cearense", justifica o governador no decreto. O POVO adiantou a renovação, no dia 10 de dezembro, quando o governador destacou que estava empenhado em estender o suporte ao setor industrial afetado pelo aumento de tarifas impostas pelos Estados Unidos, conhecido como "tarifaço".

No almoço da Fiec, o governador reforçou que o objetivo é garantir que o Estado possa continuar colaborando com as empresas cearenses. Segundo o Governo, mais de R$ 6 milhões já foram direcionados para que as empresas pudessem atravessar as dificuldades iniciais do tarifaço. Embora a maioria dos problemas tenha sido resolvida para produtos como água de coco e castanha, Elmano explica que a dificuldade ainda não foi superada em sua totalidade para setores cruciais. A persistência da crise é sentida, especificamente, nas áreas de siderurgia e pescado. A continuidade da colaboração é vista como essencial para que as empresas cearenses mantenham seus negócios e preservem o acesso a mercados de boa qualidade, como o mercado de consumo de pescado, que se destaca por oferecer o melhor preço.

Dentre as medidas previstas no plano estadual, está a concessão de subvenção econômica a empresas exportadoras sediadas no Ceará, cujos produtos são afetados pelo aumento tarifário dos Estados Unidos. Além disso, o governo estadual poderá adquirir produtos alimentícios impactados pelas medidas tarifárias para atender às demandas institucionais e sociais. Outro ponto é a aquisição de saldos credores acumulados por empresas exportadoras que realizem operações para os Estados Unidos. Proteção ao setor de castanhas Especificamente para o setor de castanhas, haverá medidas de proteção ao setor, alterando o decreto N.º 33.327/ 2019, que consolida e regulamenta a legislação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

O objetivo é incentivar a industrialização da castanha-decaju, pedúnculo, e seus derivados dentro do Estado do Ceará, como forma de gerar emprego, renda e valor agregado à produção local. Na prática, o decreto encerra o diferimento fiscal das empresas, quando a remessa de castanha-de-caju in natura, amêndoas de castanha-de-caju, pedúnculo, líquido de castanha-de-caju (LCC) e óleo de castanha-de-caju estiver destinada a estabelecimento industrial que não esteja domiciliado no Ceará. Segundo o secretário da Fazenda do Ceará, Fabrízio Gomes, "o (decreto) da castanha é uma demanda do setor porque tinha gente vindo de fora, de outros estados, comprando a castanha daqueles produtores levando pro outro estado e exportando. Então, estava faltando um insumo para eles".