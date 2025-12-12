Dólar sobe 0,12% e vai a R$ 5,41, mas recua 0,39% na semana

A avaliação é que a taxa de câmbio busca uma acomodação após o choque promovido no fim da semana passada pelo anúncio da pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. Por ora, o desfecho da Super Quarta, com corte de juros nos EUA e manutenção da taxa Selic em 15% - que resultou em ampliação do diferencial de juros - dá certo amparo ao real, mitigando eventuais pressões de aceleração das remessas ao exterior a partir da semana que vem.

Após trocas de sinal ao longo do pregão, o dólar encerrou esta sexta-feira, 12, cotado a R$ 5,4108, em alta de 0,12%, mas apresentou desvalorização de 0,39% na semana. Segundo operadores, o comportamento do real esteve atrelado à dinâmica da moeda americana no exterior e, em menor medida, aos ruídos e pesquisas envolvendo a corrida presidencial de 2026.

"Foi um dia de bastante volatilidade para a taxa de câmbio nesta sexta. O tema eleições passou a ser cada vez mais relevante desde o anúncio da possível candidatura de Flávio Bolsonaro e mexeu bastante com o dólar durante a semana", afirma a economista-chefe do Ouribank, Cristiane Quartaroli. "Com a decisão do BC de manter a Selic em 15%, o diferencial de juros deve permanecer bem elevado por algum tempo, o que favorece o ingresso de fluxo de capital especulativo".

Pela manhã, o dólar furou o piso de R$ 5,40 e tocou mínima a R$ 5,3796. Além da apreciação de divisas emergentes e de possível fluxo para ações domésticas, houve também levantamento eleitoral mostrando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em eventual segundo turno. Flávio Bolsonaro deu nos últimos dias declarações prometendo moderação e pregando austeridade fiscal, mas Tarcísio ainda é visto por investidores como mais apto tanto para derrotar Lula quanto para promover um ajuste estrutural das contas públicas.

Para o gerente de câmbio da Treviso Corretora, houve uma correção ao longo da semana do movimento de depreciação do real na sexta-feira passada, 5, quando Flávio oficializou sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto, afirmando que foi escolhido por seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na ocasião, o dólar à vista fechou em alta de 2,29%.

"Os ruídos políticos diminuíram um pouco nos últimos dias. O encontro do Flávio com o pessoal da Faria Lima prometendo apoiar a política econômica que foi adotada por Paulo Guedes pode ter ajudado a reduzir a tensão", afirma Galhardo, em referência ao ministro da Economia no governo de Jair Bolsonaro.