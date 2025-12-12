Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CPI anual da Alemanha se mantém em 2,3% em novembro e confirma prévia

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da Alemanha permaneceu em 2,3% em novembro, repetindo a leitura de outubro, segundo pesquisa final divulgada pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país, nesta sexta-feira, 12.

Em relação a outubro, o CPI alemão caiu 0,2% em novembro.

Os dados confirmaram estimativas preliminares e vieram em linha com as previsões de analistas consultados pela FactSet.

