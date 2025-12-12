CPI anual da Alemanha se mantém em 2,3% em novembro e confirma prévia

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da Alemanha permaneceu em 2,3% em novembro, repetindo a leitura de outubro, segundo pesquisa final divulgada pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país, nesta sexta-feira, 12.

Em relação a outubro, o CPI alemão caiu 0,2% em novembro.