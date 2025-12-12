Costa Filho, sobre sobre Tecon 10: tendência é seguir Tribunal de Contas

"A partir da próxima semana, nós faremos uma agenda de reuniões com vários embaixadores, para poder buscar empresas que têm interesse em participar do Tecon 10", disse ele, a jornalistas ao participar do anúncio da expansão da capacidade do terminal de contêineres da ICTSI Rio Brasil Terminal, no Rio de Janeiro.

O ministro de Portos e Aeroportos (MPor), Silvio Costa Filho (Republicanos), reafirmou nesta sexta-feira, 12, que a tendência é o governo federal seguir a decisão tomada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) sobre o projeto do Tecon Santos 10 para que o leilão possa ocorrer em março.

A Corte de Contas deu aval na segunda-feira para que o certame seja realizado em duas fases, como proposto inicialmente pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). De acordo com Costa Filho, já há pelo menos dez demonstrações de interesse no certame.

"Temos interesse da própria ICTSI, de filipinos, empresas chinesas e muitos fundos árabes de investimento", listou. "De grupos nacionais, temos a JSL e alguns fundos de investimentos do mercado financeiro", complementou.

A pasta mantém a previsão de realizar um roadshow entre 15 a 20 de janeiro na B3 com os grupos interessados. "A perspectiva é o valor mínimo para Tecon10 sair na próxima semana. Ainda estamos trabalhando, mas a outorga mínima deve ser R$ 6,4 bilhões", pontuou.