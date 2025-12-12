Bradesco retoma funcionamento de app de pessoa jurídica; pessoa física segue fora do ar

O Bradesco informou no período da tarde desta sexta-feira, 12, que o aplicativo para a pessoa jurídica foi restabelecido, após cerca de 11 horas de instabilidade. Os serviços para pessoa física, no entanto, seguem fora do ar e a normalização "deve ocorrer em breve", segundo o banco.

"Equipes técnicas trabalham para regularizar o mais breve possível", reforçou a instituição financeira, sem fornecer detalhes ou previsão. "O Bradesco lamenta o transtorno causado aos seus clientes", acrescenta.