Bom desempenho do setor de serviços é concentrado em transportes e informação, diz IBGE

Os avanços sucessivos no volume de serviços prestados no País, que levaram o setor a renovar patamares recordes mês a mês, estão calcados em apenas dois segmentos: transportes e serviços de informação e comunicação. A avaliação é de Rodrigo Logo, gerente da Pesquisa Mensal de Serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). "Vejo o setor de serviços com crescimento concentrado em transporte e serviços de informação e comunicação. Eu não vejo grande disseminação, não vejo esse espalhamento", disse Lobo. "As variações dos demais (segmentos) fica próxima da estabilidade."

Segundo ele, apesar do crescimento disseminado em todas as cinco atividades de serviços na passagem de setembro para outubro, na perspectiva de mais longo prazo, já há arrefecimento e perda de fôlego em algumas delas. "Alguns deles perdendo fôlego pode ser por algum tipo de dificuldade por conta da taxa de juros mais elevada, mas não dá pra cravar. O setor de serviços tem grande heterogeneidade, cada um pode ter uma explicação", pontuou. "Serviços profissionais e complementares é atividade que está mostrando maior perda de ritmo recente", exemplificou. Em outubro ante setembro, o destaque foi o avanço de 1% na atividade de transportes, que acumulou um ganho de 2,4% em três meses consecutivos de expansão. Segundo o IBGE, o transporte aéreo e o transporte rodoviário de cargas foram novamente os protagonistas no mês.

O transporte aéreo tem exibido bom desempenho ao longo do ano graças a um maior número de passageiros transportados, e o transporte rodoviário de cargas tem sido impulsionado pelo escoamento da safra agrícola recorde e de entregas do comércio eletrônico, explicou Lobo. "O transporte aéreo de passageiros tem algum tipo de relação com ganho de renda, e tem essa correlação importante do transporte de carga com o setor agrícola", resumiu. Os demais avanços em outubro ante setembro foram de informação e comunicação (0,3%), outros serviços (0,5%), serviços profissionais e administrativos (0,1%) e serviços prestados às famílias (0,1%). Transporte de passageiros e de cargas

O transporte de passageiros cresceu 2,3% em outubro ante setembro, segundo o IBGE. Com o resultado, o segmento opera 13,1% acima do nível de fevereiro de 2020, no pré-pandemia. O transporte de passageiros ainda opera 13,0% aquém do pico alcançado em fevereiro de 2014. Já o transporte de cargas teve alta de 0,9% em outubro ante setembro. O segmento opera 41,0% acima do pré-pandemia. O transporte de cargas funciona em patamar 2,5% abaixo do recorde alcançado em julho de 2023. As séries históricas do transporte de cargas e passageiros têm início em janeiro de 2011, com resultados apenas para o agregado do Brasil, sem dados regionais.

Na comparação com outubro do ano anterior, o transporte de passageiros cresceu 1,2% em outubro de 2025, enquanto o transporte de cargas subiu 2,8%. Atividades turísticas O agregado especial de Atividades turísticas cresceu 0,8% em outubro ante setembro, de acordo com o IBGE.