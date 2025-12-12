Aeroporto Olímpia pode ser hub em casos de cancelamentos como o visto SP, diz ministro

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, comentou nesta sexta-feira, 12, que episódios como o de quinta-feira, em que cerca de 300 voos foram cancelados só em São Paulo por conta de um vendaval, demonstram os efeitos das mudanças climáticas no Brasil. Ao mesmo tempo, reforçam a necessidade de projetos estratégicos.

"Nós estamos pensando em novas alternativas no Estado de São Paulo. Vamos fazer do aeroporto de Olímpia um aeroporto muito estratégico, para que também seja um hub em uma possível situação como essa", disse ao participar de um evento no Rio de Janeiro.