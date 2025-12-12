ACSP prevê prejuízo de até R$ 77,55 mi no comércio com apagão após ventania em São Paulo

A falta de energia na Grande São Paulo pode ter gerado um prejuízo de até R$ 77,5 milhões para o comércio, estima o Instituto de Economia Gastão Vidigal da Associação Comercial de São Paulo (IEGV/ACSP). A projeção é baseada no volume movimentado diariamente na cidade de São Paulo e entorno.

Desde a última quarta-feira, 10, fortes ventos associados a um ciclone extratropical atingiram a capital e municípios da Região Metropolitana. A falta de energia afetou diretamente mais de 2,2 milhões de pessoas, segundo a ACSP.