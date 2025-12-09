Vamos levar o projeto do devedor contumaz à pauta nesta terça, 9, diz Motta

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), incluiu na pauta da sessão deliberativa do plenário desta terça-feira, 9, o projeto que endurece punições para devedores contumazes. A decisão foi comunicada em pronunciamento de imprensa e já consta da pauta oficial do dia, após a realização de uma reunião com o colégio de líderes partidários.

Segundo Motta, os deputados querem fazer um "esforço concentrado" nos últimos dias antes do recesso de fim de ano. O presidente da Câmara disse que a reunião foi longa porque decidiu as pautas desta e da próxima semana.