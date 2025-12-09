Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que cogita reduzir ou elevar tarifas sobre produtos específicos caso necessário

Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que pretende manter a política de tarifas como instrumento central de sua estratégia econômica e industrial. Em entrevista ao Politico, o republicano disse que, ao ser questionado se descartaria reduzir tarifas em mais produtos, sua resposta é dúbia: "Em alguns. E em alguns eu vou aumentar tarifas", defendendo que elas estariam trazendo de volta montadoras ao país, exemplificou.

Trump citou ainda o retorno de fábricas de semicondutores ao país, afirmando que a IA "está chegando em níveis nunca vistos antes" e que o país terá "empregos como nunca se viu". O republicano ainda reiterou que pretende continuar ajustando tarifas caso considere necessário.

