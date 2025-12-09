Próximas etapas na negociação com EUA devem ser positivas, mas não depende de nós, diz Alckmin

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse acreditar que as reduções das tarifas aplicadas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros vão ser feitas "passo a passo". Ele destacou que o total de bens ainda afetados pelo tarifaço caiu de 36% para 22%.

"Essas coisas não dependem de nós. Se dependesse de nós, era 100% para resolver. Eu acredito que vai passo a passo", declarou o vice-presidente em entrevista ao programa ReConversa, do jornalista Reinaldo Azevedo, no YouTube. "Eles [americanos] estão tirando [tarifas] em etapas. Eu diria que as próximas etapas vão ser positivas", completou.