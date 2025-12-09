Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Próximas etapas na negociação com EUA devem ser positivas, mas não depende de nós, diz Alckmin

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse acreditar que as reduções das tarifas aplicadas pelos Estados Unidos a produtos brasileiros vão ser feitas "passo a passo". Ele destacou que o total de bens ainda afetados pelo tarifaço caiu de 36% para 22%.

"Essas coisas não dependem de nós. Se dependesse de nós, era 100% para resolver. Eu acredito que vai passo a passo", declarou o vice-presidente em entrevista ao programa ReConversa, do jornalista Reinaldo Azevedo, no YouTube. "Eles [americanos] estão tirando [tarifas] em etapas. Eu diria que as próximas etapas vão ser positivas", completou.

Tags

EUA TRUMP ALCKMIN

