Produção industrial operava acima do nível pré-pandemia em 10 dos 15 locais em outubro

A produção industrial operava em outubro em nível superior ao de fevereiro de 2020, no pré-pandemia de covid-19, em 10 dos 15 locais pesquisados, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal Produção Física Regional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os parques industriais que superaram o pré-covid foram Goiás (21,0% acima do nível pré-pandemia), Minas Gerais (18,8% acima), Rio de Janeiro (17,2% acima), Amazonas (16,6% acima), Mato Grosso (16,2% acima), Santa Catarina (10,2% acima), Paraná (6,5%), Espírito Santo (6,1% acima), Pernambuco (4,6% acima) e Rio Grande do Sul (3,2%).