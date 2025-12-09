Produção industrial cresce em 8 dos 15 locais pesquisados em outubro ante setembro, diz IBGE

A produção industrial cresceu em oito dos 15 locais pesquisados em outubro ante setembro, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal Produção Física Regional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 9.

Houve expansão em Goiás (6,5%), Mato Grosso (5,8%), Amazonas (4,1%), Rio de Janeiro (4,1%), Bahia (2,7%), Minas Gerais (2,1%), Santa Catarina (0,6%) e Paraná (0,5%).