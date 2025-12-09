Produção industrial cresce em 8 dos 15 locais pesquisados em outubro ante setembro, diz IBGE
A produção industrial cresceu em oito dos 15 locais pesquisados em outubro ante setembro, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal Produção Física Regional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 9.
Houve expansão em Goiás (6,5%), Mato Grosso (5,8%), Amazonas (4,1%), Rio de Janeiro (4,1%), Bahia (2,7%), Minas Gerais (2,1%), Santa Catarina (0,6%) e Paraná (0,5%).
Na direção oposta, houve perdas no Rio Grande do Sul (-5,7%), Espírito Santo (-1,7%), Pará (-1,4%), São Paulo (-1,2%), Pernambuco (-0,6%), Ceará (-0,3%) e Região Nordeste (-0,1%).
Na média global, a indústria nacional avançou 0,1% em outubro ante setembro.