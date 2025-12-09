Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Preços de alimentos moderam alta do IPC no início de dezembro, aponta Fipe

Preços de alimentos moderam alta do IPC no início de dezembro, aponta Fipe

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O coordenador do Índice de Preços do Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (IPC-Fipe), Guilherme Moreira, considera que o indicador não subiu tanto na primeira quadrissemana de dezembro pelo grupo de Alimentação (-0,20%), que segue em terreno negativo, influenciado pelos alimentos in natura.

O IPC-Fipe, que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,21% na primeira quadrissemana de dezembro, acelerando levemente ante alta de 0,20% registrado em novembro, segundo dados publicados pela Fipe nesta terça-feira, 9.

"Ainda estamos esperando uma aceleração em Alimentação, porque a tendência é de avanço dos preços até o final do mês. Já observamos alta das carnes na primeira quadrissemana de dezembro", afirmou Moreira.

As Despesas Pessoais (1,86%), em contrapartida, exerceram a maior pressão sobre o IPC-Fipe, aponta Moreira.

Segundo ele, o grupo apresentou variação maior do que o mesmo período de anos anteriores, corroborando o cenário de economia ainda aquecida. Somente o item de viagens e excursões subiu mais de 18% nesta leitura.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar