Preços de alimentos moderam alta do IPC no início de dezembro, aponta Fipe

O IPC-Fipe, que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,21% na primeira quadrissemana de dezembro, acelerando levemente ante alta de 0,20% registrado em novembro, segundo dados publicados pela Fipe nesta terça-feira, 9.

O coordenador do Índice de Preços do Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (IPC-Fipe), Guilherme Moreira, considera que o indicador não subiu tanto na primeira quadrissemana de dezembro pelo grupo de Alimentação (-0,20%), que segue em terreno negativo, influenciado pelos alimentos in natura .

"Ainda estamos esperando uma aceleração em Alimentação, porque a tendência é de avanço dos preços até o final do mês. Já observamos alta das carnes na primeira quadrissemana de dezembro", afirmou Moreira.

As Despesas Pessoais (1,86%), em contrapartida, exerceram a maior pressão sobre o IPC-Fipe, aponta Moreira.

Segundo ele, o grupo apresentou variação maior do que o mesmo período de anos anteriores, corroborando o cenário de economia ainda aquecida. Somente o item de viagens e excursões subiu mais de 18% nesta leitura.