Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Petrobras pretende entrar no mercado de biometano em parceria minoritária, diz diretora

Petrobras pretende entrar no mercado de biometano em parceria minoritária, diz diretora

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A diretora de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras, Angélica Laureano, comentou nesta terça-feira, 9, que as definições sobre a política de biometano vão permitir à estatal dar os próximos passos em relação ao gás renovável. Ela ainda ressaltou que a estratégia da Petrobras em relação ao biometano é a mesma adotada para o etanol.

"A Petrobras pretende entrar no mercado de biometano da mesma forma que pretendemos entrar no etanol. Em parceria minoritária com um ente relevante do mercado", afirmou a diretora ao participar do fórum técnico da PPSA (Pré-Sal Petróleo), no Rio de Janeiro. "Nós já fizemos uma chamada pública para atender o mandato de biometano e, após avaliações, temos 19 propostas. Faltava ter clareza sobre o porcentual do mandato. Agora podemos definir quando começaremos com isso", explicou.

Em outubro, o Ministério de Minas e Energia propôs a redução da meta obrigatória de biometano dentro do Programa Combustível para o Futuro.

O ajuste foi de 1% para 0,25%. O mandato prevê que produtores e importadores de gás natural adicionem a molécula do gás renovável no gás fóssil comercializado no Brasil em 2026.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Petrobras

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar