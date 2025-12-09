Petrobras pretende entrar no mercado de biometano em parceria minoritária, diz diretora

A diretora de Transição Energética e Sustentabilidade da Petrobras, Angélica Laureano, comentou nesta terça-feira, 9, que as definições sobre a política de biometano vão permitir à estatal dar os próximos passos em relação ao gás renovável. Ela ainda ressaltou que a estratégia da Petrobras em relação ao biometano é a mesma adotada para o etanol.

"A Petrobras pretende entrar no mercado de biometano da mesma forma que pretendemos entrar no etanol. Em parceria minoritária com um ente relevante do mercado", afirmou a diretora ao participar do fórum técnico da PPSA (Pré-Sal Petróleo), no Rio de Janeiro. "Nós já fizemos uma chamada pública para atender o mandato de biometano e, após avaliações, temos 19 propostas. Faltava ter clareza sobre o porcentual do mandato. Agora podemos definir quando começaremos com isso", explicou.