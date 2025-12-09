Lucro das aéreas deve atingir US$ 41 bilhões em 2026, alta de 3,8% ante 2025, diz Iata

O lucro combinado das companhias aéreas globais deve alcançar US$ 41 bilhões em 2026, alta de 3,8% na comparação com 2025, projeta a Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata, na sigla em inglês). Mesmo com o resultado recorde, a entidade prevê que a margem líquida deve permanecer em 3,9%, estável ante o ano anterior. "Não é um desempenho ruim, já que o setor nunca superou a margem de 5%", avalia a economista-chefe da Iata, Marie Owens. "Ainda assim, trata-se de um nível extremamente baixo. Qualquer grande petroleira consegue gerar sozinha esse valor em um único trimestre. Estamos falando do lucro anual de toda a indústria", acrescenta.

A Iata estima que a receita total da aviação chegue a US$ 1,053 trilhão em 2026, aumento de 4,5% em relação aos US$ 1,008 trilhão esperado para 2025. Já o lucro por passageiro deve permanecer em US$ 7,90, abaixo do pico de 2023, mas estável em relação ao ano corrente. Para o diretor-geral da Iata, Willie Walsh, as estimativas são "extremamente bem-vindas, considerando os ventos contrários" enfrentados pelo setor, como aumento de custos, conflitos geopolíticos e carga regulatória crescente. "As aéreas construíram com sucesso uma resiliência de absorção de choques nos seus negócios, o que tem permitido uma rentabilidade estável. Mas, embora a indústria esteja operando melhor, os retornos ainda não cobrem o custo de capital", reforçou. A Iata projeta ainda avanço no lucro operacional, que deve subir de US$ 67 bilhões em 2025 para US$ 72,8 bilhões em 2026, elevando a margem operacional de 6,6% para 6,9%. Ainda assim, o retorno sobre o capital investido (ROIC) deve permanecer em 6,8%, abaixo do custo médio ponderado de capital (WACC), estimado em 8,2%. Do ponto de vista operacional, a taxa média de ocupação deve permanecer em níveis recordes, chegando a 83,8%. Já o número global de passageiros deve alcançar 5,2 bilhões, crescimento anual de 4,4%.

Custos Em relação aos custos, a expectativa é de que o gasto com combustível caia cerca de 0,3% em 2026, para US$ 252 bilhões, reflexo de um recuo previsto no preço do petróleo Brent para US$ 62 por barril. Já o preço do querosene de aviação deve recuar 2,4%, enquanto o combustível deve representar 25,7% das despesas operacionais totais das companhias aéreas. Os custos não relacionados a combustível, por sua vez, devem alcançar US$ 729 bilhões, alta de 5,8%, com mão de obra se consolidando como o maior componente, representando 28% dos gastos. A indústria segue enfrentando dificuldades para recuperar os níveis de produtividade pré-pandemia, embora o ritmo de contratação seja elevado, segundo a Iata.