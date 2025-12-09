Ipsos: índice de confiança do consumidor sobe no mundo; Brasil tem 8º melhor resultado

O índice global de confiança do consumidor, medido pela Ipsos com base em dados de 30 países, subiu 0,8 ponto em novembro, chegando a 48,8 pontos. A alta, embora moderada, interrompe quatro meses de estabilidade, e sinaliza uma melhora do humor econômico em várias regiões, inclusive na América Latina, onde nenhum país registrou queda significativa no mês.

No Brasil, a confiança do consumidor manteve trajetória positiva e fechou em 52,8 pontos no mês passado, patamar considerado otimista dentro da escala do ICC, sigla do índice.