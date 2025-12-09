IPC-Fipe sobe 0,21% na 1ª quadrissemana de dezembro, após alta de 0,20% em novembro

São Paulo, 09/12/2025 - O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,21% na primeira quadrissemana de dezembro, acelerando levemente ante alta de 0,20% registrado em novembro, segundo dados publicados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) nesta terça-feira.

Na leitura inicial deste mês, três grupos apontaram desaceleração: Habitação (de -0,34% em novembro para -0,36% na primeira quadrissemana de dezembro); Transportes (de +0,78% para +0,76% em igual período de comparação) e Despesas Pessoais (de +1,94% para +1,86%).

Por outro lado, os demais itens ganharam força de um período para o outro: Alimentação (de -0,27% para -0,20%), Saúde (de -0,37% para -0,31%), Vestuário (de +0,27% para +0,34%) e Educação (de 0,05% para 0,06%).

Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe na primeira quadrissemana de dezembro

-