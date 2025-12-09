Investimento social em 2025 atinge R$ 5,8 bi no Brasil

Pela priemira vez, a pauta climática entrou no radar do ISP, com um bloco exclusivo ao tema (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) / Crédito: FERNANDA BARROS

O investimento social privado (ISP) no Brasil atingiu em 2024 um dos momentos mais expressivos de sua trajetória. Foram mobilizados R$ 5,8 bilhões, um dos maiores volumes já registrados — atrás apenas de 2020, ano excepcional marcado pela pandemia.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os dados são do Censo do Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (Gife), recém-divulgado, e apontam para um cenário de amadurecimento e maior estabilidade do setor.