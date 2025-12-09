Indústria de SP acumula perda de 1,7% em 2 meses de quedas na produção, revela IBGE

A indústria de São Paulo, maior parque fabril do País, operava em outubro em patamar 1,5% abaixo do registrado no pré-pandemia, em fevereiro de 2020, e ainda 22,8% aquém do pico histórico de produção alcançado em março de 2011.

O recuo de 1,2% na produção da indústria de São Paulo em outubro ante setembro foi o segundo mês seguido de quedas, período em que acumulou uma perda de 1,7%. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Na passagem de setembro para outubro, o recuo na indústria paulista foi puxado pelos setores de derivados do petróleo e de alimentos.

A produção paulista exerceu a principal influência negativa sobre o total nacional no período, seguida pela indústria do Rio Grande do Sul (-5,7% em outubro, após ganho acumulado de 10,8% em três meses consecutivos de crescimento na produção).

O maior impacto positivo partiu do avanço de 4,1% no Rio de Janeiro, eliminando parte da perda de 6,0% acumulada nos dois meses anteriores. A segunda maior contribuição positiva partiu do avanço de 2,1% em Minas Gerais, terceira taxa positiva consecutiva, com ganho de 3,5% acumulado no período.