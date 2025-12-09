FGV: IGP-M sobe 0,15% na 1ª prévia de dezembro, após alta de 0,48% em igual leitura de novembro

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) registrou alta de 0,15% na primeira prévia de dezembro, após um avanço de 0,48% registrado em igual leitura de novembro. Os números foram divulgados pela Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta terça-feira, 9.

Houve alta de 0,15% no Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M), desacelerando em relação ao avanço de 0,60% da primeira prévia de novembro. Também houve alívio no Índice de Preços ao Consumidor-M (INCC-M), de 0,17% para 0,07% nesta leitura.