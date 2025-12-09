DoE mantém projeção do Brent em US$ 69 em 2025 e em US$ 55 para 2026
O Departamento de Energia dos Estados Unidos (DoE, na sigla em inglês) manteve sua projeção de que o petróleo Brent deve registrar preço médio de US$ 69 em 2025 e US$ 55 em 2026, segundo o relatório Short-Term Energy Outlook (STEO, na sigla em inglês) divulgado nesta terça-feira, 9. De acordo com o comunicado, o mercado global deve enfrentar acúmulo de estoques até 2026, o que tende a ampliar a pressão baixista sobre os preços.
O DoE afirma que a produção global continuará superando a demanda, com estoques crescendo acima de 2 milhões de barris por dia no próximo ano. Mesmo assim, fatores como a política da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) e o aumento contínuo das reservas estratégicas da China devem limitar quedas adicionais nos preços.
O documento também destaca que o Brent já vinha em trajetória de queda, tendo registrado média de US$ 64 por barril em novembro, pressionado por maior oferta e menor demanda no inverno do Hemisfério Norte.
O DoE projeta que o preço deve cair para cerca de US$ 55 no primeiro trimestre de 2026, permanecendo nesse nível ao longo do ano.
Além disso, o órgão observa que ataques a refinarias na Rússia, mudanças nos fluxos globais de petróleo e sanções seguem como fatores de incerteza, embora o mercado "cada vez mais ofertado" deva dominar a dinâmica de preços em 2026.