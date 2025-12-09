Cesta básica de Fortaleza cai 2,35%, a R$ 670,63

O café e o pão ficaram entre as maiores altas da Grande Fortaleza, no acumulado dos últimos 12 meses / Crédito: FERNANDA BARROS

Na tendência do observado em 24 das 27 capitais do Brasil, a Grande Fortaleza registrou queda de 2,35% nos preços, na passagem de outubro para novembro, registrando valor de R$ 670,63 no conjunto dos 12 produtos básicos que compõem os alimentos pesquisados. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 9 de dezembro, por meio da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) em parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

No Brasil, além do resultado local (-2,35%), as quedas mais importantes foram observadas em: Macapá (-5,28%)

Porto Alegre (-4,10%)

Maceió (-3,51%)

Natal (-3,40%)

Palmas (-3,28%)

Florianópolis (-2,90%)

São Luís (-2,56%)

Aracaju (-2,20%)

Rio de Janeiro (-2,17%)

Curitiba (-2,12%)

João Pessoa (-2,01%) Já as elevações ficaram por conta de Rio Branco (0,77%), Campo Grande (0,29%) e Belém (0,28%). Salário mínimo necessário para família de quatro pessoas Em novembro de 2025, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas no Brasil deveria ter sido de R$ 7.067,18 ou 4,66 vezes o piso mínimo nacional de R$ 1.518.

Para outubro, o montante era de R$ 7.116,83 e correspondeu a 4,69 vezes o piso mínimo. Já em novembro de 2024 o valor estava em R$ 6.959,31 ou 4,93 vezes o valor vigente na época, que era de R$ 1.412. Para calcular estes resultados, considera-se a determinação constitucional que estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para suprir as despesas de um trabalhador e da família dele com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência. O que explica a deflação na Grande Fortaleza Ao se avaliar a Grande Fortaleza, a deflação foi marcada pelo recuo nos preços de oito dos doze produtos da cesta básica.

Isso significa que, para adquirir todos os 12 produtos, o trabalhador fortalezense teve de realizar 97h e 11 minutos de trabalho mensal, considerando como base jornada de 220 horas mensalmente para o salário mínimo vigente no País de R$ 1.518.

Se for considerado o gasto com alimentação para uma família padrão (dois adultos e duas crianças) o preço da cesta sai de R$ 670,63 e ficaria em R$ 2.011,89.