Ceagesp: índice de preços dos alimentos no atacado cai 0,79% em novembro

O índice de preços Ceagesp recuou 0,79% em novembro, acumulando queda de 4,20% no ano e de 7,32% em 12 meses. "O destaque ficou com o setor de Legumes, que, pelo terceiro mês consecutivo, apresentou variação significativa (-16,68%) de preço. Um fator preponderante para o alcance desse resultado foi a forte redução de preço dos tomates, que aconteceu tanto nas variedades comuns (carmem e caqui) quanto nas especiais (cereja e sweet grape)", disse a companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) em nota.

O setor de Frutas subiu 1,32% no mês, com um acumulado de -1,99% no ano e de -6,96% em 12 meses. As principais altas ocorreram nos preços de maracujá doce (+69,43%) e limão siciliano (+45,56%).