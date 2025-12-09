Ceagesp: índice de preços dos alimentos no atacado cai 0,79% em novembro
O índice de preços Ceagesp recuou 0,79% em novembro, acumulando queda de 4,20% no ano e de 7,32% em 12 meses. "O destaque ficou com o setor de Legumes, que, pelo terceiro mês consecutivo, apresentou variação significativa (-16,68%) de preço. Um fator preponderante para o alcance desse resultado foi a forte redução de preço dos tomates, que aconteceu tanto nas variedades comuns (carmem e caqui) quanto nas especiais (cereja e sweet grape)", disse a companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) em nota.
O setor de Frutas subiu 1,32% no mês, com um acumulado de -1,99% no ano e de -6,96% em 12 meses. As principais altas ocorreram nos preços de maracujá doce (+69,43%) e limão siciliano (+45,56%).
O setor de Verduras subiu +1,85%, com acumulado de -10,13% no ano e de -11,04% em 12 meses. As principais altas ocorreram nos preços de coentro (+52,95%) e do rabanete (+18,87%).
O setor de Diversos caiu 2,77% no mês que passou, com um acumulado de -19,04% no ano e de -26,92% em 12 meses. As principais quedas ocorreram nos preços do alho nacional (-8,73%) e do coco seco (-8,29%).
O setor de Pescados subiu 2,27%, acumulando +1,08% no ano e de +4,29% em 12 meses. As principais altas ocorreram nos preços de Curimba (+111,69%) e do Peroá branco (+106,44%).Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente