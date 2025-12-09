Caixa volta a permitir contratação de mais de um financiamento imobiliário com recursos do SBPE

A possibilidade estava suspensa desde novembro de 2024. No intervalo, clientes que já possuíam um financiamento habitacional ativo na Caixa, incluindo seus cônjuges, não podiam contratar um novo crédito imobiliário no banco.

A Caixa Econômica Federal voltou a permitir a contratação de mais de um financiamento imobiliário por vez com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).

Segundo a Caixa, a medida visa atender à demanda do mercado e ampliar oportunidades para famílias e investidores.

"A liberação do compulsório da poupança contribui para ampliar a liquidez do sistema financeiro, oferecendo suporte às operações de crédito imobiliário em um cenário de maior demanda", afirma o presidente da Caixa, Carlos Vieira, em nota. "Essa medida fortalece a capacidade das instituições de manter o ritmo de concessões, mesmo diante da redução dos saldos de poupança, garantindo estabilidade e continuidade no atendimento ao mercado."

As modalidades de financiamento com recursos SBPE têm saldo devedor atualizado pela TR e ofertam taxas de juros efetivas a partir de 10,99% ao ano, com prazo de até 420 meses.