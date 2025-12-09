Bolsas da Europa têm rumos distintos com Fed no monopólio das atenções

São Paulo, 09/12/2025 - As bolsas europeias têm rumos distintos na contagem regressiva para a decisão de política monetária do Federal Reserve na quarta-feira nos Estados Unidos.

Por volta das 7h28 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 estava em alta de 0,03%, aos 578,51 pontos. No mesmo horário, a Bolsa de Frankfurt subia 0,45%. Londres ganhava 0,07% e Paris perdia 0,35%. O mercado de Milão subia 0,43% e Lisboa apontava queda de 0,79%. Madri recuava 0,07%.

O Jefferies pontua que o encontro do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) vai gerar muita discussão. Diante das expectativas de corte de juros, na ausência de dados econômicos relevantes, é provável que a decisão sobre a taxa de juros seja apertada e que haja várias dissidências. "O Comitê também divulgará projeções econômicas revisadas e um novo gráfico de pontos que certamente continuará mostrando uma ampla dispersão de opiniões e uma divisão ao meio entre os defensores de uma política monetária mais restritiva e os mais moderados", escreveram analistas.

Mas quase nada disso importa, avaliam. "Em nossa opinião, as dissidências e o gráfico de pontos nos dizem mais sobre a habilidade de Powell em construir consenso, mas muito pouco sobre a capacidade de reação do Fed daqui para frente", salienta o Jefferies.

Entre as ações individuais na Europa, a BMW cedia 0,25%. O conselho de supervisão nomeou na terça-feira Milan Nedeljkovic como o novo CEO da montadora alemã, com efeito a partir de 14 de maio de 2026, em um momento em que a empresa lança uma nova geração de modelos em um mercado desafiador.