Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas da Europa têm rumos distintos com Fed no monopólio das atenções

Bolsas da Europa têm rumos distintos com Fed no monopólio das atenções

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Por Patricia Lara*

São Paulo, 09/12/2025 - As bolsas europeias têm rumos distintos na contagem regressiva para a decisão de política monetária do Federal Reserve na quarta-feira nos Estados Unidos.

Por volta das 7h28 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 estava em alta de 0,03%, aos 578,51 pontos. No mesmo horário, a Bolsa de Frankfurt subia 0,45%. Londres ganhava 0,07% e Paris perdia 0,35%. O mercado de Milão subia 0,43% e Lisboa apontava queda de 0,79%. Madri recuava 0,07%.

O Jefferies pontua que o encontro do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) vai gerar muita discussão. Diante das expectativas de corte de juros, na ausência de dados econômicos relevantes, é provável que a decisão sobre a taxa de juros seja apertada e que haja várias dissidências. "O Comitê também divulgará projeções econômicas revisadas e um novo gráfico de pontos que certamente continuará mostrando uma ampla dispersão de opiniões e uma divisão ao meio entre os defensores de uma política monetária mais restritiva e os mais moderados", escreveram analistas.

Mas quase nada disso importa, avaliam. "Em nossa opinião, as dissidências e o gráfico de pontos nos dizem mais sobre a habilidade de Powell em construir consenso, mas muito pouco sobre a capacidade de reação do Fed daqui para frente", salienta o Jefferies.

Entre as ações individuais na Europa, a BMW cedia 0,25%. O conselho de supervisão nomeou na terça-feira Milan Nedeljkovic como o novo CEO da montadora alemã, com efeito a partir de 14 de maio de 2026, em um momento em que a empresa lança uma nova geração de modelos em um mercado desafiador.

As ações da GEA Group e Rheinmetall avançavam mais de 2% em Frankfurt. Em Paris, a Thales subia 3,44% e Crédit Agricole, 1,60%. IAG era destaque de queda em Madri, em contraponto a ganhos da Indra (+2%), Acciona (+1%) e Mapfre (1%).

Contato: [email protected]

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar