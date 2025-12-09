Bolsas da Ásia fecham sem rumo único e SMIC e Unisound caem após aval a chip da Nvidia

São Paulo, 09/12/2025 - As bolsas asiáticas fecharam sem coesão. O mercado chinês recuou diante de relatos de que Político do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh) defendeu a necessidade de ampliar a demanda interna, frustrando a expectativa de que poderia ser mais enfático sobre estímulos.

As ações da SMIC, que fabrica chips, caíram 4,1% em Hong Kong, em meio à autorização dos EUA para a Nvidia enviar chips H200 para a China. A Unisound AI Technology, empresa chinesa de IA especializada em reconhecimento de fala, processamento de linguagem natural e soluções de big data, despencou 19%. Já o índice Hang Seng, principal referencial de Hong Kong, terminou o pregão em baixa de 1,3%, a 25.434,23 pontos.

Em continuidade ao boom de empresas que abrem o capital em Hong Kong neste ano, a Jingdong Industrials, unidade de tecnologia da cadeia de suprimentos da JD.com, pretende levantar US$ 440 milhões em sua oferta pública inicial (IPO). A empresa fixou o preço do IPO em 14,10 dólares de Hong Kong por ação, o equivalente a US$ 1,81, de acordo com um documento preliminar visto pelo The Wall Street Journal na terça-feira. O início da negociação das ações em bolsa deve ocorrer na quinta-feira.

No mercado continental na China, o Xangai Composto caiu 0,4%, a 3.909.52 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto computou baixa de 0,5%, a 2.485,93 pontos.

Em Tóquio, o índice Nikkei fechou em alta de 0,1%, aos 50.655,10 pontos, com ações de empresas de eletrônicos e maquinários industriais. Um forte terremoto de magnitude 7,5 atingiu o norte do Japão na noite de segunda-feira, ferindo 23 pessoas e provocando um alerta de tsunami em comunidades da costa do Pacífico, disseram autoridades.