BoJ: Ueda vê pouco risco de inflação acelerar e sinaliza trajetória gradual de alta de juros

A inflação no Japão dificilmente ganhará velocidade em ritmo perigoso, disse o presidente do Banco do Japão (BoJ), Kazuo Ueda, sinalizando que o ciclo de alta de juros deve ser gradual. "No momento, não vemos um risco muito elevado de a inflação, especialmente a inflação subjacente, acelerar", afirmou em evento do Financial Times. Ele ponderou que isso pode mudar se a inflação de alimentos ou a fraqueza do iene persistirem mais que o previsto. "Estamos observando essa possibilidade de perto e, se isso acontecer, teremos de ajustar a política de acordo", disse.

As declarações vêm enquanto o mercado aposta na retomada do aperto monetário ainda este mês. Na semana passada, Ueda afirmou que o BoJ discutiria os prós e contras de elevar os juros na reunião de 18 e 19 de dezembro, comentário que sacudiu os mercados e intensificou apostas em uma alta. A volatilidade nos títulos reflete esse movimento: o juro dos bônus de 10 anos atingiu 1,97%, o maior nível em mais de 18 anos.