Boeing entrega 44 jatos em novembro, ficando atrás da Airbus

A Boeing entregou 44 jatos em novembro, uma queda em relação às 53 entregas em outubro, ficando atrás da rival Airbus, que entregou 72 aviões no mesmo período. A fabricante de aviões americana disse nesta terça-feira, 9, que enviou 32 de seus aviões 737 MAX, incluindo cinco para a Southwest Airlines e três para a American Airlines. Também enviou 12 aeronaves de fuselagem larga.

A Boeing também registrou 164 pedidos de jatos no mês, incluindo 65 pedidos de seu jato 777X para a Emirates, e 46 jatos encomendados por clientes não identificados.

A empresa informou que moveu 26 aviões para sua carteira de pedidos, resultando em 152 pedidos líquidos no mês.

Às 17h04 (de Brasília), as ações da Boeing caíam 2,79% em Nova York.

*Com informações da Dow Jones Newswires

