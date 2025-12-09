Boeing entrega 44 jatos em novembro, ficando atrás da Airbus
A Boeing entregou 44 jatos em novembro, uma queda em relação às 53 entregas em outubro, ficando atrás da rival Airbus, que entregou 72 aviões no mesmo período. A fabricante de aviões americana disse nesta terça-feira, 9, que enviou 32 de seus aviões 737 MAX, incluindo cinco para a Southwest Airlines e três para a American Airlines. Também enviou 12 aeronaves de fuselagem larga.
A Boeing também registrou 164 pedidos de jatos no mês, incluindo 65 pedidos de seu jato 777X para a Emirates, e 46 jatos encomendados por clientes não identificados.
A empresa informou que moveu 26 aviões para sua carteira de pedidos, resultando em 152 pedidos líquidos no mês.
Às 17h04 (de Brasília), as ações da Boeing caíam 2,79% em Nova York.
*Com informações da Dow Jones Newswires