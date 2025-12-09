BC da Austrália (RBA) mantém juro em 3,6%, mas sinaliza alta futura

O Banco Central da Austrália (RBA, pela sigla em inglês) deixou sua taxa básica de juros inalterada em 3,6%, após concluir reunião de política monetária de dois dias nesta terça-feira, mas sinalizou que o próximo ajuste será de aumento da taxa.

"Dados recentes sugerem que os riscos para a inflação se inclinaram para cima, mas será necessário um pouco mais de tempo para avaliar a persistência das pressões inflacionárias", disse o RBA, em comunicado sobre a decisão.