BC da Austrália (RBA) mantém juro em 3,6%, mas sinaliza alta futura
O Banco Central da Austrália (RBA, pela sigla em inglês) deixou sua taxa básica de juros inalterada em 3,6%, após concluir reunião de política monetária de dois dias nesta terça-feira, mas sinalizou que o próximo ajuste será de aumento da taxa.
"Dados recentes sugerem que os riscos para a inflação se inclinaram para cima, mas será necessário um pouco mais de tempo para avaliar a persistência das pressões inflacionárias", disse o RBA, em comunicado sobre a decisão.
"A demanda privada está se recuperando", avaliou o BC australiano, acrescentando que as condições do mercado de trabalho ainda parecem "um pouco apertadas", mas devem aliviar de forma modesta.
A principal taxa de juros australiana está no nível atual desde agosto.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente